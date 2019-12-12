الغذاء والدواء تعتمد صيدليات مرجعية

صحيفة الخليج الالكترونية

اعتمدت الهيئة العامة للغذاء والدواء مؤخراً “صيدليات مرجعية” في مختلف محافظات ومدن المملكة، توفّر غالبية الأدوية المطلوبة؛ بهدف تسهيل وصول المستهلك والمريض للدواء.

وتنشر الهيئة على موقعها الإلكتروني قوائم تحدث دورياً للصيدليات المرجعية ومواقعها والأدوية المتوفرة فيها، يمكن الاطلاع عليها عبر الرابط: https://www.sfda.gov.sa/ar/drug/resources/Pages/R_pharmacies.aspx

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ويمكن للمريض مراجعة الصيدليات المرجعية المعتمدة من الهيئة في حال تعذّر إيجاد الدواء المطلوب في صيدليةٍ ما، وإذا لم يجد الدواء في الصيدليات المرجعية يمكنه تقديم بلاغ “نقص كمية” من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة عبر الرابط https://ade.sfda.gov.sa/QuantityLack/ShortageReportIndividual.

وتتيح الهيئة للصيدليات الراغبة في الانضمام إلى قائمة “الصيدليات المرجعية” إمكانية التقدم بطلب الانضمام عبر البريد الإلكتروني “[email protected]” وذلك بعد الالتزام بعدد من المتطلبات والمهام، مثل توفير الأدوية المطلوبة كافة وتسجيل المنشأة وجميع فروعها في نظام التتبع الدوائي “رصد”.

وتشترط المشاركة في تقديم البلاغات للهيئة عن الأعراض الجانبية، وتحديد مسؤول عن التوفر في الصيدليات يتولى تقديم البلاغات عن عدم التوفر ويكون نقطة الاتصال الرسمية مع الهيئة العامة للغذاء والدواء.