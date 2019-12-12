شاحن جوال يتسبب في وفاة طفلين بالرياض

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صحيفة الخليج الالكترونية
لقى طفلان من الجنسية المصرية، يقيمان في الرياض، مصرعهما يوم أمس الأول؛ بسبب تماسّ كهربائي في شاحن الجوال في غرفتهما.
ونشرت صفحات الجالية المصرية بالسعودية على مواقع التواصل صورة الطفلين على مواقع التواصل الاجتماعي، مع تحذيرات بعدم وضع الشاحن في غرف النوم.
ونقلت القنوات الفضائية المصرية عن والد الطفلين قوله: “هناء” و”سليم” (11 – 9 سنوات) توفيا نتيجة حريق، والمصدر الرئيس للحريق هو شاحن الجوال.
وأضاف أنهما كانا نائمين أثناء خروجه من المنزل وبعد 10 دقائق أخبره مالك المنزل بنشوب حريق في منزله، وإبلاغ الدفاع المدني على الفور، ولكن الطفلين كانا قد لقيا حتفهما.
ووصل جثمانا الطفلين صباح أمس الأربعاء إلى مصر، وستقام عليهما صلاة الجنازة اليوم في مسجد مصطفى محمود بالقاهرة.
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