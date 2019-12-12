شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو صادم.. سائق حافلة طالبات بـ«جامعة بيشة» يسمع أفلاماً أثناء القيادة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تداول مغردون على موقع “تويتر”، مقطع فيديو يوثق استهتار قائد حافلة تُقل طالبات من جامعة بيشة، وذلك بمشاهدته للأفلام أثناء القيادة غير مبالٍ بخطورة ما يفعله.
وأكدت مصادر، أن السائق صاحب المخالفة يحمل جنسية آسيوية، فيما فتحت جامعة بيشة تحقيقاً معه في سماعه الأفلام أثناء القيادة، وطلبه مبالغ مالية من الطالبات لإيصالهن.
وكانت بيشة قد شهدت قبل أيام واقعة مشابهة لسائق وافد يحمل جنسية آسيوية أيضاً يقود حافلة طالبات بقدمه، فيما ألقى رجال المرور القبض عليه.
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