روسيا تطرد دبلوماسيين ألمانيين اثنين في إطار المعاملة بالمثل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن طرد دبلوماسيين ألمانيين اثنين في إطار المعاملة بالمثل، وذلك في تطور يتعلق باغتيال مواطن جورجي في برلين طردت بسببه ألمانيا دبوماسيين روس..

وفي بيان، اعتبرت الخارجية الروسية الدبلوماسييْن شخصين غير مرغوب فيهما، وأمهلتهما سبعة أيام لمغادرة البلاد.

وكانت ألمانيا طردت الأسبوع الماضي اثنين من الدبلوماسيين الروس وسط مزاعم بوقوف الدولة الروسية خلف اغتيال مواطن جورجي من أصل شيشاني في إطلاق نار بوضح النهار في حديقة بوسط برلين في آب/أغسطس الماضي.

وقالت الخارجية الروسية في بيانها إنها قررت طرد الدبلوماسيين الألمانيين «احتجاجاً على القرار الألماني الذي لا أساس له» بطرد اثنين من الدبلوماسيين الروس.