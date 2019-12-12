انتخابات رئاسية في الجزائر رغم معارضة الحركة الاحتجاجية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فتحت مراكز الاقتراع أبوابها بالجزائر الخميس، ليصوت الجزائريون في انتخابات رئاسية مؤجلة تعارضها حركة احتجاج جماهيرية تريد إرجاء التصويت إلى أن تتنحى النخبة الحاكمة بأكملها ويبتعد الجيش عن السياسة.

ويرى الجيش، وهو أقوى عنصر على الساحة السياسية، أن التصويت هو السبيل الوحيد لاستعادة الأمن والنظام بالبلاد.

ويختار الناخبون مرشحاً من بين خمسة، هم: عبد العزيز بلعيد رئيس جبهة المستقبل، علي بن فليس مرشح حزب طلائع الحريات، المرشح الحر عبد المجيد تبون، وعبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني، وعز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي.

وساد الهدوء مركز اقتراع بوسط الجزائر العاصمة في وقت مبكر من صباح الخميس لكن أفراد الشرطة جابوا شوارع المدينة راجلين وفي مركبات.

وقال الناخب الجزائري عزيز جبالي (56 عاماً) الذي ذهب للإدلاء بصوته في مركز اقتراع قرب مكتب رئيس الوزراء لوكالة رويترز: «البلاد دخلت مرحلة حرجة».

وأضاف: «حان الوقت لأن يعبر الجزائريون عن آرائهم بطريقة سلمية».

غير أن المتظاهرين في الاحتجاجات الضخمة التي تشهدها الجزائر العاصمة ومدن رئيسية أخرى منذ ما يقرب من عشرة شهور قالوا إنهم سيقاطعون الانتخابات التي يرون أنها مسرحية أعدت للإبقاء على النخبة الحاكمة في مكانها.

والخمسة الذين يتنافسون في الانتخابات جميعهم من المسؤولين الكبار السابقين ومنهم رئيسان سابقان لمجلس الوزراء ووزيران سابقان ولا يعتقد المحتجون أن بإمكان أي منهم تحدي هيمنة الجيش على السياسة.

لكن رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح أصر على إجراء الانتخابات الآن قائلاً إنها السبيل الوحيد لإعادة الشرعية للحكومة وإنهاء المواجهة بين المحتجين والدولة.