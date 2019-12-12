البريطانيون ينتخبون برلماناً وحكومة جديدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فتحت لجان الاقتراع أبوابها في بريطانيا صباح الخميس ليتوجه الناخبون البريطانيون للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية الثالثة خلال أربع سنوات ونصف السنة، وهناك حوالي 40 مليوناً يحق لهم التصويت ويتوقع أن تكون نسبة الإقبال في هذه الانتخابات المبكرة كبيرة نسبياً، أي بما يزيد على نصف هذا العدد.

وتكاد تنحصر المنافسة على العدد الأكبر من النواب وبالتالي تشكيل الحكومة الجديدة بين حزب المحافظين الحاكم بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون وحزب العمال المعارض بزعامة جريمي كوربن.

ويختار الناخبون البريطانيون 650 نائباً لمجلس العموم (البرلمان) ويشمل هذا العدد 533 دائرة في إنجلترا و59 في اسكتلندا و40 في ويلز و18 في إيرلندا الشمالية.

ويقدّم المحافظون مرشحين في 635 دائرة، مقابل حزب العمال المعارض الرئيسي الذي يقدّم 631 مرشحاً والحزب الليبرالي الديمقراطي المعارض لبريكست الذي يقدّم 611 مرشحاً.

ويتنافس إجمالاً 3321 مرشحاً، هو العدد الكامل للمرشحين بحسب رابطة المسؤولين عن الانتخابات.

وتشكل النساء ثلث عدد المرشحين فقط أي حوالي 1124 امرأة ويتقدم 227 مرشحاً بشكل مستقلّ من دون أن يكونوا مرتبطين بأي حزب سياسي.

وهناك أكثر من 40 ألف مكتب اقتراع هو عدد مكاتب الاقتراع في جميع أنحاء البلاد.

ويحتاج أي حزب للفوز بعدد 326 مقعداً للحصول على غالبية مطلقة في البرلمان.

ومن بين المرشحين 10 لم يتجاوز عمرهم الـ20 عاماً، والعمر الأدنى للترشح هو 18 عاماً.