«تنفيذي عجمان» ينظم اللقاء السنوي للجانه الدائمة في حي السركال أفنيو بدبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في عجمان اللقاء السنوي للجان الدائمة التابعة للمجلس التنفيذي بحضور الدكتور سعيد سيف المطروشي، الأمين العام للمجلس التنفيذي، ورؤساء وأعضاء اللجان الدائمة بعجمان في حي السركال أفنيو بدبي.

وأكد الدكتور سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس، أن توجيهات قيادتنا الطموحة بأن تكون دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم في يوبيلها الذهبي، دفعت الجهات الحكومية على مستوى الدولة، للتنافس بشكل كبير للارتقاء بالأداء الحكومي، مشيراً إلى أن حكومة عجمان بتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، حريصة على الاطلاع على الممارسات المتميزة والتجارب الرائدة لمواكبة التطورات وطرح الحلول المبتكرة والأفكار المتجددة، حيث تضم دولة الإمارات العديد من الممارسات الاستثنائية وقصص النجاح العالمية التي تعتبر نموذجاً يحتذى، مما يستوجب الاطلاع عليها والاستفادة منها في مجال العمل الحكومي.

ورحب عبدالله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، برؤساء وأعضاء اللجان بمقر بناة المدينة، مشيراً إلى أن مثل هذه الزيارات المتبادلة تجسد روح التعاون المشترك بين المجالس التنفيذية في الدولة، بما يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، الرامية إلى ضرورة تكامل الجهود الحكومية وتعزيز التواصل وتبادل الخبرات، لدفع مسيرة التميز في دولة الإمارات، ونشر المعرفة والتعاون.

وقال البسطي: «تنطوي منهجية عمل حكومة دبي على التطوير المستمر في نظم وآليات العمل الحكومي لمواكبة المتغيرات».(وام)