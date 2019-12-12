400 طبيب يناقشون الأخطاء بالطوارئ

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عماد الدين خليل

نظمت شعبة الإمارات لطب الطوارئ في «جمعية الإمارات الطبية» 8 ورش عمل، بمشاركة 400 متخصص من أطباء وممرضين ومسعفين وطلاب الطب على مستوى العالم، في فندق جميرا - أبراج الاتحاد بأبوظبي، أمس الأربعاء، ضمن فعاليات مؤتمر «طب الطوارئ 2019 ESEM»؛ أكبر مؤتمر في الشرق الأوسط؛ لمناقشة واستعراض آليات تجنب الأخطاء الطبية في الطوارئ وفق المعايير العالمية.

ويشارك في مؤتمر «طب الطوارئ 2019 ESEM» الذي يفتتحه محمد الهاملي وكيل دائرة الصحة في أبوظبي، اليوم الخميس، ويستمر على مدى أربعة أيام، أكثر من 1400 طبيب ومتخصص من حوالي 40 دولة، وعلى رأسهم رئيس الاتحاد الدولي لطب الطوارئ، ورئيس الكلية الأسترالية لطب الطوارئ، ورئيس الأكاديمية الأمريكية لطب الطوارئ والعديد من رؤساء جمعيات طب الطوارئ الإقليمية والدولية.

وقال الدكتور خالدون الخالدي استشاري طب الطوارئ في مستشفى خليفة الطبي، إن ورش العمل التي تسبق المؤتمر تضم أبحاث طب الطوارئ، وتخصصاتها الفرعية، والإصابات، والحالات الحرجة.