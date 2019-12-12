سوف يُذكّرُكَ المساعد الذكي المدمج في تطبيق Edison Mail بالفواتير والرحلات والأحداث القادمة.
قبل نحو عامين من الآن، كانت الانطلاقة الأولى لتطبيق EasilyDo ليكون أحد البدائل القوية بين خدمات البريد الالكتروني، وبعد شهور من إطلاقه تم إعادة تسمية التطبيق إلى Edison Mail ومعه قدّم ميزات متقدمة مثل الرد الذكي والذي لم يكن موجود لدى معظم تطبيقات البريد الالكتروني، واليوم يُصبح التطبيق أكثر ذكاءًا، وذلك لأنه يحصل على مساعد ذكي مُدمج.
بدوره قدّم تطبيق Edison Mail بالفعل بعض المساعدة عندما يتعلق الأمر بإدارة الاشتراكات وحذف رسائل البريد الإلكتروني الجماعية وحظر المرسلين، وبفضل المساعد الذكي الجديد، ستحرص على عدم تفويت الدعوات أو تنسى مهام مثل دفع الفواتير، بحيث سيذكرك أيضًا بما هو قادم، لذلك لا داعي للقلق بشأن تسجيل الوصول لرحلتك التالية.
فعلى سبيل المثال، يمكن أن يُذكرك هذا المساعد بالدعوات وتزويدك بالتذكيرات قبل الحدث، أيضًا يمكن للتطبيق أن يُعلِمُكَ بشكل استباقي عندما يحين موعد اقتراب الفاتورة ، ناهيك عن تذكيرك قبل أيام قليلة من الرحلة، جنبًا إلى جنب تقديمه لتوصيات عن المطاعم والفنادق وكذلك توقعات الطقس للوجهة المنوي الذهاب عليها.
أخيرًا، تحديث Edison Mail متاح الآن لجميع مستخدمي التطبيق، سواء على نظام تشغيل أندرويد أو نظام تشغيل iOS، ولتحميله انتقل من هنا أو هنا على التوالي.
التدوينة تحديث تطبيق Edison Mail يأتي بمساعد ذكي مُدمج ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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