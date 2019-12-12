دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هاتف Oppo Find X2 ينطلق في الربع الأول من 2020 بمعالج Snapdragon 865 ظهر على التقنية بلا حدود.

تخطط شركة Oppo لإطلاق الإصدار الجديد من هواتف Find X في الربع الأول من عام 2020، حيث أكدت أحدث التفاصيل على أن هاتف Oppo Find X2 سيضم العام المقبل رقاقة Snapdragon 865.

قدمت شركة Oppo هاتف Find X في شهر يونيو من هذا العام بمعالج Snapdragon 845، والآن تستعد الشركة الصينية لإطلاق إصدارها الجديد من السلسلة في بداية العام المقبل.

أكدت شركة Oppo على أن تصميم هاتفها القادم Find X2 سيركز بشكل خاص على جلب تحسينات في الشاشة، حيث من المقرر أن يتميز الهاتف بمستوى أعى في جودة العرض، كما يتميز بمعدل تحديث أعلى للإطارات، أيضاً من المقرر أن تتميز الشاشة بألوان أفضل مع نطاق ديناميكي واسع مقارنة بالإصدار السابق.

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كما تقدم Oppo أيضاً في هاتفها القادم Find X2 مستشعر جديد من سوني، مع تنقية PDAF، وتقنية دمج البيكسل في نقطة واحدة لدعم تفاصيل أكثر دقة في التصوير الأفقي أو الرأسي أيضاً.

وتشير التوقعات إلى أن Oppo ستكشف عن تفاصيل أكثر حول هاتف Find X2 القادم بعد الإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Reno3 في 26 من ديسمبر.

المصدر

هذا الموضوع هاتف Oppo Find X2 ينطلق في الربع الأول من 2020 بمعالج Snapdragon 865 ظهر على التقنية بلا حدود.