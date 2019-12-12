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سقوط صواريخ هاون قرب مطار بغداد الدولي

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دبي - بواسطة محمد فارس © Getty أرشيفية لقوات أميركية تغادر مطار بغداد الدولي باتجه أربيل أفاد بيان عسكري بسقوط صاروخي كاتيوشا في المحيط الخارجي لمطار بغداد الدولي لكن دون وقوع أي خسائر.

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وكان قد سقطت 4 صواريخ هاون، الاثنين، على أحد المعسكرات المحيطة بمطار بغداد الدولي إدت إلى إصابة ستة مقاتلين، بحسب خلية الإعلام الأمني.

على إثرها باشرت القوات الأمنية العراقية بتفتيش المناطق وعثرت على منصة إطلاق الصواريخ مع وجود صواريخ تعطل إطلاقها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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