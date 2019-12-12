سقوط صواريخ هاون قرب مطار بغداد الدولي

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty أرشيفية لقوات أميركية تغادر مطار بغداد الدولي باتجه أربيل

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وكان قد سقطت 4 صواريخ هاون، الاثنين، على أحد المعسكرات المحيطة بمطار بغداد الدولي إدت إلى إصابة ستة مقاتلين، بحسب خلية الإعلام الأمني.

على إثرها باشرت القوات الأمنية العراقية بتفتيش المناطق وعثرت على منصة إطلاق الصواريخ مع وجود صواريخ تعطل إطلاقها.