شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى بيروت: الأوضاع الاقتصادية اللبنانية تتطلب سرعة تشكيل الحكومة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سفير مصر لدى لبنان الدكتور ياسر علوى، ضرورة الإسراع فى تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، لما يمثله هذا الأمر من أهمية بالغة لصالح الشعب والدولة اللبنانية، مشددا على أن الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة في البلاد لا تتحمل المزيد من التأخير في هذا الملف.

جاء ذلك خلال اللقاءات التي عقدها السفير الدكتور ياسر علوي، اليوم /الخميس/، مع مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، ورئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة، حيث جرى استعراض الأوضاع اللبنانية العامة والعلاقات الثنائية الوطيدة بين مصر ولبنان.

ونقل السفير المصري إلى مفتي الجمهورية اللبنانية، دعوة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، للمشاركة في المؤتمر الدولي الذي ينظمه الأزهر على مدى يومي 27 و 28 يناير المقبل حول تجديد الفكر الإسلامي.