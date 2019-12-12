"سكاى نيوز": المئات يتظاهرون فى العاصمة الجزائرية رفضا للانتخابات الرئاسية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها، أن المئات من المواطنين فى دولة الجزائر يتظاهرون رفضا للانتخابات الرئاسية. Advertisements فتحت مراكز الاقتراع أبوابها بالجزائر اليوم الخميس، لإجراء انتخابات رئاسية مؤجلة تعارضها حركة احتجاج جماهيرية تريد إرجاء التصويت إلى أن تتنحى النخبة الحاكمة بأكملها.

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