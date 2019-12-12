شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ناصر بوتفليقة يدلى بصوته فى انتخابات الجزائر بعد اختفاء لسنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفاجئ الجميع بظهور ناصر بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، بعد أن توارى عن الأضواء سنوات طويلة، أثناء الإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية، وعن أخيه عبد العزيز بوتفليقة بالإنابة.

كما أدى عبد القادر بن صالح، رئيس الدولة الجزائرية المؤقت، واجبه الانتخابى الرئاسى فى العاصمة. وقام بن صالح، بالانتخاب في مدرسة أحمد عروة، فى منطقة بوشاوي.

وأدى رئيس المجلس الشعبى الوطنى سليمان شنين، واجبه الانتخابى، وقال شنين إن المسار الانتخابى هو الحل الأقل تكلفة للخروج من الأزمة التى تعيشها الجزائر.

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وأضاف فى تصريح صحفى له عقب الإدلاء بصوته الانتخابى صبيحة اليوم، أنه انتخب من أجل الجزائر، مشيرا إلى أن الشعب الجزائرى سيؤكد للعالم كيف يمكن أن يخرج بلاده من الوضع الحالى الذى تمر به.

كما أدى المرشح عز الدين ميهوبى، واجبه الانتخابى الرئاسى، فى العاصمة.