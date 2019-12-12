المرشح الرئاسى الجزائرى على بن فليس يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدلى المرشح الرئاسى الجزائرى علي بن فليس رئيس حزب "طلائع الحريات" اليوم الخميس، بصوته فى الانتخابات الرئاسية بمنطقة "حيدرة" فى الجزائر العاصمة. وقال بن فليس - فى تصريحات مقتضبة للصحفيين عقب إدلائه بصوته - "أتمنى أن تأتى هذه الانتخابات بالخير للجزائر وشعبها". ويتنافس في تلك الانتخابات الرئاسية، خمسة مرشحين هم: عز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وعبد القادر بن قرينة رئيس حزب حركة البناء الوطني، ورئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون (مستقل)، وعلي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل.

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