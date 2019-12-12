شكرا لقرائتكم خبر عن مرشح رئاسى عقب الإدلاء بصوته فى انتخابات الجزائر: سنحتفل غدا بانتصار الديمقراطية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وقال المرشح للرئاسيات المقبلة، عبد العزيز بلعيد، لموقع أخبار الجزائر، إن البلاد ستحتفل غدا بانتصار الديمقراطية فى الجزائر.
وأضاف بلعيد، عقب تأديته لواجبه الإنتخابى، أن انتخابات اليوم، هى محطة مصيرية فى تاريخ الجزائر، ودعا المرشح للرئاسة المقبلة، الشعب الجزائرى، للتوجه إلى صناديق الإقتراع بقوة للتصويت.
وفي إجابته على أسئلة الصحفيين، قال بلعيد، أنه إلتزم بفترة الصمت الإنتخابى، مؤكدا أن السلطة الوطنية لتنظيم الإنتخابات، قامت بعملها.
وتمنى المرشح للرئاسيات المقبلة، أن تقود هذه الانتخابات البلاد إلى الجمهورية الجديدة التى يحلم بها الشعب الجزائرى.
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