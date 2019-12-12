المغرب.. الاحتفال بمرور 50 عاما على "منظمة التعاون الإسلامي"

الرباط / خالد مجدوب / الخليج 365

انطلقت في المغرب، الخميس، فعاليات الاحتفال بمرور 50 عاما على إنشاء منظمة التعاون الإسلامي، بمشاركة تركيا.

وبحسب مراسل الخليج 365، يشارك وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، في الاحتفال المنظم من طرف وزارة الخارجية المغربية بالعاصمة الرباط، ويستمر يوما واحدا.

وأفاد بيان وزع خلال انطلاق الفعالية، بأن الاحتفال يشكل دعوة إلى استحضار حصيلة العمل الإسلامي المشترك خلال هذه الفترة، وتقييم منجزاته واستشراف آفاقه المستقبلية.

كما يهدف أيضا إلى الإسهام في تأهيل منظمة التعاون الإسلامي، لتقوم بدور مؤثر وفاعل على الساحة الدولية.

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ولفت البيان أن "المنظمة وفق التصور المغربي، مدعوة إلى تجديد وتطوير آليات العمل الإسلامي المشترك، بما يتلاءم مع التحديات السياسية والأمنية والتنموية التي تواجهها الأمة".

ويشارك في الاحتفال وزراء وممثلو "ترويكا" الإسلامية (تركيا والسعودية وغامبيا)، و"ترويكا" الوزاري (بنغلاديش والإمارات والنيجر)، إضافة إلى شخصيات وممثلي عدد من الدول والمنظمات الإسلامية.

ومنظمة التعاون الإسلامي، تضم في عضويتها 57 دولة موزعة على 4 قارات، وهي دول ذات أغلبية مسلمة من منطقة الوطن العربي، وإفريقيا، وآسيا الوسطى، وجنوب شرق آسيا، وشبه القارة الهندية، والبلقان (البوسنة وألبانيا).

وتصف المنظمة نفسها على أنها "الصوت الجماعي للعالم الإسلامي" وإن كانت لا تضم كل الدول الإسلامية، وأنها تهدف إلى "حماية المصالح الحيوية للمسلمين" حول العالم.

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