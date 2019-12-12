نفوق 20 ألف دجاجة بحريق شمالي الضفة الغربية

جنين/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-



نفق 20 ألف طير دجاج، الخميس، إثر حريق اندلع بمزرعة شمالي الضفة الغربية المحتلة، بحسب جهاز الدفاع المدني الفلسطيني.

وقال الجهاز، في بيان صحفي وصل وكالة الخليج 365 نسخة منه، إن طواقمه أخمدت حريقا بمزرعة دواجن ببلدة عجّة بمحافظة جنين، أسفر عن نفوق 20 ألف طير دجاج.

ولم يذكر "الدفاع المدني"، مزيدا من التفاصيل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.