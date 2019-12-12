مستوطنون يخطّون شعارات مسيئة للنبي محمد والعرب

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365-

خطّ مستوطنون إسرائيليون، فجر الخميس، شعارات مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وللعرب، في بلدة "منشية زبدة"، العربية في شمالي إسرائيل.

وأعطب المستوطنون إطارات 20 سيارة لمواطنين في البلدة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، في تصريح مكتوب أرسلت نسخة منه لوكالة الخليج 365:" قام مجهولون بثقب إطارات أكثر من 20 سيارة على الشارع الرئيسي، في قرية منشية زبدة، وتم خط نجمة داود (شعار يهودي) على أحد السيارات".

وأشارت الشرطة إلى أن مستوطنين خطوا أيضا شعارات مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، تتحفظ الخليج 365 على نشر نصها.

وأضافت الشرطة إن المستوطنين خطوا على جدران أحد المنازل جملة:" العرب هم أعداء يجب طردهم أو قتلهم".

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وذكرت الشرطة الإسرائيلية أنها ستعمل على تحديد هوية الفاعلين وتقديمهم للعدالة.

وهذا هو الاعتداء الثاني خلال أسبوع، بعد ثقب إطارات أكثر من 160 سيارة وخطّ شعارات مسيئة للعرب في بلدة شعفاط، شمالي مدينة القدس.

ويطلق المستوطنون على هذه الهجمات اسم "تدفيع الثمن".

وكان مستوطنون إسرائيليون نفذوا في السنوات الأخيرة عشرات الاعتداءات على ممتلكات ومقدسات فلسطينية في الضفة الغربية ، بما فيها القدس الشرقية، وقرى ومدن داخل إسرائيل.

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