عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، الخميس، المسجد الأقصى في القدس الشرقية، بحراسة شرطية إسرائيلية.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في تصريح مقتضب مكتوب أرسلت نسخة منه لوكالة الخليج 365 إن "110 متطرفين اقتحموا المسجد الأقصى اليوم (الخميس) بحراسة الشرطة الإسرائيلية".
وأضافت إن من بين المقتحمين "مجندات باللباس العسكري وعناصر مخابرات ومرشدين وطلاب معاهد".
وتسمح الشرطة الإسرائيلية منذ العام 2003 للمستوطنين باقتحام المسجد من خلال باب المغاربة، جميع أيام الأسبوع ما عدا يومي الجمعة والسبت.
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