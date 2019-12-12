خلال أسبوع.. مقتل 5 جنود سعوديين على حدود اليمن

الرياض/ الخليج 365



أعلنت السلطات السعودية، على فترات متقاربة، مقتل خمسة من جنودها خلال ما يقارب أسبوع على الحدود مع اليمن.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، الأربعاء، أن "محافظ عقلة الصقور سليمان بن علي الفوزان، أدّى بجامع العدل في المحافظة صلاة الميت على الشهيد الرقيب فالح بن علي الحربي أحد منتسبي القوات البرية، الذي استشهد بالحد الجنوبي".



والإثنين، أعلنت الوكالة، أن الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، وكيل محافظة جدة، "قدّم تعازيه لذوي شهيد الواجب عبدالله سعد محمد الشهراني، بعد استشهاده في الحد الجنوبي".



والأحد، أعلنت الوكالة أن "وكيل الرقيب بالقوات المسلحة أحمد بن يحيى سليمان الغزواني، والجندي سلطان بن عيسى شلبي، استشهدا دفاعا عن الدين والوطن في الحد الجنوبي (مع اليمن) بمنطقة جازان".

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وفي خبر آخر، ذكرت الوكالة حينها أن "محافظ الطائف (غرب) سعد بن مقبل الميموني، وعدد من منتسبي القوات المسلحة والجهات الحكومية بالمحافظة، أدوا صلاة الميت على شهيد الواجب إبراهيم مجرشي، الذي استشهد بالحد الجنوبي في منطقة نجران أيضا".

ولم تتطرق الوكالة إلى ملابسات مقتل الجنود الخمسة، غير أن جماعة الحوثي تعلن بشكل معتاد مقتل وجرح جنود سعوديين في مواجهات قرب الحدود اليمنية.



وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات التابعة للحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.



ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.

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