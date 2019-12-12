شكرا لقرائتكم خبر عن «الحج» تعلن عن وثيقة تأمين صحي للمعتمرين الوافدين.. الرسوم والمزايا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وقَّع وزير الحج والعمرة رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور محمد بنتن ورئيس مجلس إدارة التعاونية للتأمين سليمان الحميد، أمس، اتفاقيةً للتأمين على المعتمرين الوافدين للمملكة، حيث سيجري ربط التأمين بالتأشيرة على أن تفعل الوثيقة فور وصول المعتمر للمملكة .

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أوضح الدكتور بنتن، تبلغ رسوم التأمين الشامل لتأشيرة العمرة 189 ريالاً لمدة شهر، متضمنة عدة مزايا، غير أنه بإمكان المعتمرين في حالة انتهاء مدة التأمين التمديد لشهر آخر من خلال شراء بوليصة ثانية عن طريق المراكز المنتشرة في المنافذ أو المطارات، وفقاً لـ” مكة”.

ومن مزايا التأمين تعويض 500 ريال كحد أقصى عند تأخر الرحلات وتعويض 5000 ريال حد أقصى عند إلغاء الرحلة و10000 ريال حد أقصى لإعادة جثمان المتوفى، 100,000 ريال كحد أقصى تعويض الوفاة العرضية نتيجة حادث.

ومن المزايا أيضا 100,000 ريال كحد أقصى تغطية صحية للحالات الطارئة والتعويض عن الحادث الكبير يصل إلى 380 مليون ريال.