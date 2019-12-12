شكرا لقرائتكم خبر عن إلزام مُلاك «الأراضي البيضاء» بتكاليف إنشاء شبكة الصرف الصحي الداخلية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ذكرت مصادر مطلعة أن الجهات العليا وجهت مؤخراً، ملاك “الأراضي البيضاء” غير المخططة الواقعة في المرحلة الأولى من النطاق العمراني وغير الملاصقة لخطوط شبكة الصرف الرئيسي بدفع تكاليف تنفيذ الشبكة الداخلية للصرف الصحي للمخططات المزمع اعتمادها عند رغبتهم تخطيط أراضيهم.

Advertisements

ووفقاً لـ”عكاظ” أوضحت المصادر، أن وزارة البيئة والمياه والزراعة ستلزم بربط تلك المخططات بالخط الرئيس للصرف الصحي بعد تنفيذه، مع قيام وزير الشؤون البلدية والقروية بالاتفاق مع وزير البيئة والمياه والزراعة ووزير الإسكان على الآليات والإجراءات والأحكام التفصيلية، وآليات استثناء الملكيات الصغيرة.

وبحسب التعليمات المختصة بـ«قيام أصحاب المخططات العقارية بتنفيذ شبكة الصرف الصحي داخل المخطط لتهيئة ربطها بالشبكة العامة»، فإن الشبكة التي يعتزم ملاك الأراضي البيضاء المخططة بتمديدها وربطها بالشبكة العامة للصرف الصحي، يشترط أن تكون مواصفاتها مطابقة للمعتمد من الجهات الحكومية المختصة، ويتم أخذ الموافقة عليها وتحت إشرافها. ً

وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت أخيرا صرف 29 مليون ریال من إيرادات رسوم الأراضي البيضاء لإيصال المرافق العامة والخدمات لمشروع إسكان تبوك، إضافة إلى صرف 8.2 مليون ریال لإيصال المرافق العامة والخدمات لمشروع إسكان محافظة الكامل بمنطقة مكة المكرمة، مع قيام أحد ملاك الأراضي البيضاء في جدة بتطويرها بمساحة مليون متر مربع، لتوفر أكثر من 1700 قطعة أرض.