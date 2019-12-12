شكرا لقرائتكم خبر عن خاصية جديدة بمتصفح «كروم» للتحذير من المواقع الخطرة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلنت شركة جوجل إطلاق خاصية جديدة في متصفح كروم للتحقق من قائمة المواقع المشبوهة التي تزورها عناوين البريد الإلكتروني للمستخدمين مرة كل 30 دقيقة، ما يخفف عمليات الاحتيال عن المستخدمين، وذلك بتحديد المواقع المتضمنة صفحات الويب الزائفة والاستمارات الإلكترونية لسرقة البيانات الشخصية.

وقالت الشركة إن زيادة عدد المواقع الاحتيالية صعّب توثيقها بشكل صحيح، موضحة أنها ستغير أسلوب التحقق من المواقع الاحتيالية، كما تعتزم تعزيز أمان المستخدم بخطوة إضافية، تتضمن تحذيره حين يحاول إدخال كلمة مرور في موقع احتيالي، وهي خاصية كانت متاحة في السابق لأولئك الذين فعّلوا ميزة «مزامنة قوقل كروم»، ولكنها أصبحت متاحة لجميع المستخدمين الآن.

وسيعرض كروم تحذيرا يشجعك على تغيير كلمة المرور التي أصبحت عرضة للخطر لتتمكن من إضافة حماية أكثر لحماية حسابك من الخطر.