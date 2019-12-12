هكذا يمكن أن نعالج التسمم الغذائي في المنزل!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

التسمّم الغذائي هو الحالة المرضيّة الناتجة من دخول مواد سامّة وضارة إلى جسمك من خلال الطعام الملوّث كالبيض واللحوم والأسماك الفاسدة، واعراضه الأوليّة هي الإسهال والتقلصات وأوجاع البطن بالإضافة إلى الشعور بالغثيان والتقيّؤ.



اما في حالات تطور التسمم الغذائي فقد تزيد أعراضه لتشمل الحمى والدم في البراز. عند ذلك سيصبح من الضروري زيارة طبيبك الخاص ليصف لك المضادات الحيوية ومضادات الطفيليات لعلاج التسمم.

ومن أجل علاج التسمم الغذائي في الحالات الإعتيادية، إليك بعض الوصفات الطبيعية:

الزنجبيل

يعتبر الزنجبيل من أهم العلاجات الطبيعية المنزلية للمشكلات المعديّة والهضميّة ومن بينها مشكلات التسمم الغذائي. لذا احتسي شاي الزنجبيل بعد تناولك الغداء او العشاء للقضاء على حرقة المعدة والغثيان واعراض أخرى للتسمم الغذائي.

ولتحضير شاي الزنجبيل: قومي بغلي ملعقة من الزنجبيل مع كوب من الماء، ثمّ أضيفي له القليل من السكر او العسل وسيصبح جاهزًا.

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خلّ التفاح

بالرغم من طعمه الأسيدي الحاد، لخلّ التفاح تأثير قويّ في التخفيف من أعراض التسمم كما وبتخفيف تقلصات وأوجاع البطن والقضاء على البكتيريا. لذا ما عليك سوى وضع ملعقة من خلّ التفاح في كوب ماء مغليّ واحتسائه قبل تناول الطعام. ويمكنك بدلًا من ذلك تناول ملعقتين من خلّ التفاح غير المخفف لوحده.

الحامض

بتركيبته المضادة للإلتهاب والمحاربة للجراثيم سيساعدك الحامض بشكل كبير على التخفيف من أعراض التسمم وسيشعرك بالإرتياح بفضل الأسيد المتواجد فيه.

لذا قومي بشرب ملعقتين او ثلاثة من عصير الحامض يوميًا مع رشّة صغيرة من السكر من أجل التخفيف من حدّته. كما وبإمكانك وضع الحامض في كوب من الماء الدافىء وشربه لتنظيف الجسم من السموم.

الثوم

للثوم فعالية كبيرة في محاربة التسمّم الغذائي بفضل تركيبته المضادّة للجراثيم والفطريات. ويخفّف إضافة إلى ذلك الإسهال والتقلّصات المعدّية. لذا تناولي أقراص الثوم مع كوب من الماء وإذا استطعت تحمّل رائحته جرّبي عصير الثوم.

ويمكنك أيضًا خلط زيت الثوم مع زيت فول الصويا وتدليك معدتك بالخليط بعد تناولك الطعام.