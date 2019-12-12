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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عادتان سيئتان تسببان سرطان الثدي.. وأهم الأسباب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
بسبب سرطان الثدي يموت 50% من النساء، وذلك حسب ما كشفت منظمة الصحة العالمية.
حيث أشارت الدراسات الحديثة إلى أن التغيّر البيئي والحياة العصرية من بين أهم الأسباب التي تعرضهم لهذا الورم وخصوصاً المنتجات التي تستخدم بشكل يومي منها:
مزيلات العرق:
أظهرت دراسات عديدة أن مزيلات الروائح يمكن أن يكون خطراً على الصحة لأنها تحتوي على أملاح الألومنيوم. والمكونات السامة في الجسم، ومسؤولة عن نمو الاورام في الثدي.
حمالات الصدر:
لا توجد دراسات علمية تثبت أن حمالات الصدر هي المسؤولة عن سرطان الثدي. إلاّ أن العديد من الأطباء والباحثين يتفقون على حقيقة أن ارتداء حمالة الصدر ضيقة جداً يمكن أن يحدث خللاً في الجهاز الليمفاوي عن طريق الضغط على الأوعية، ما قد يؤدي إلى تراكم تدريجي للسوائل السامة من مزيلات العرق في الصدور.
وتسعى منظمة الصحة العالمية إلى تعزيز مكافحة سرطان الثدي في إطار البرامج الوطنية لمكافحة السرطان والبرامج المتكاملة لمكافحة الأمراض غير السارية.
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