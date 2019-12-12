دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي العالم الياباني أكيرا يوشينو يستلم جائزة نوبل للكيمياء

استلم العالم الياباني أكيرا يوشينو الفائز بصورة مشتركة مع الفائزين الآخرين جائزة نوبل للكيمياء لهذا العالم جائزتهم، في حفل أقيم في ستوكهولم. وهما العالم الأمريكي جون غوديناف والبريطاني ستانلي ويتينغهام. وذلك بسبب تطوير بطاريات الليثيوم أيون.

منصة كورا Quora تطلق نسختها باللغة العربية alqiyady 1 منصة كورا Quora تطلق نسختها باللغة العربية

شاهد أيضاً: منصة كورا Quora تطلق نسختها باللغة العربية

قدم ملك السويد كارل غوستاف، الميداليات وشهادات التكريم للفائزين، حيث ألقى يوشينو محاضرة بمناسبة فوزه بجائزة نوبل، قبل حفل استلام الجائزة، بيومين.

جاءت المحاضرة بعنوان: "نبذة تاريخية عن بطاريات أيونات الليثيوم ومستقبلها"، أمام ما يقرب ألف شخص في جامعة ستوكهولم، حيث أكد أنه بحثه الأساسي على بطاريات الليثيوم بعد الانضمام إلى شركة أساهي كاسيي لصناعة المواد الكيميائية باستخدام بلاسيتك مطور من قبل هيديكي شيراكاوا، فائز ياباني آخر بجائزة نوبل. © alqiyady العالم الياباني أكيرا يوشينو يستلم جائزة نوبل للكيمياء

أكد يوشينو في محاضرته أن ابتكاره سيتيح إمكانية تحقيق مجتمع مستدام قريباً جداً تلعب فيه البطاريات دوراً محورياً. كما عرض فيديو توضيحي لرؤيته المستقبلية عند استخدام السيارات الكهربائية ذاتية القيادة على نطاق واسع ويمكن بمصادر الطاقة المتجددة.

قالت لجنة نوبل عند إعلان الجائزة حول الابتكار الخاص بـ 3 علماء: "لقد أحدثت بطاريات الليثيوم أيون ثورة في حياتنا وتستخدم في كل شيء من الهواتف المحمولة إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة والسيارات الكهربائية من خلال عملهم، وضع الفائزون بالكيمياء لهذا العام الأساس لمجتمع لاسلكي خالٍ من الوقود الأحفوري".

تعرف على أفضل 10 جنسيات الطلاب في العالم alqiyady 1 تعرف على أفضل 10 جنسيات الطلاب في العالم

Advertisements

شاهد أيضاً: تعرف على أفضل 10 جنسيات الطلاب في العالم

يذكر أن العالم الياباني أكيرا يوشينو هو الفائز الياباني الـ 27 بجائزة نوبل، والـ 8 الذي يحصل على جائزة النوبل في مجال الكيمياء، يشمل هذا الإحصاء اليابانيين الذي أصبحوا مواطنيين أمريكيين أيضاً. المزيد:

تخصصات جامعية درسها مشاهير تركيا: بعضها لن تتوقعه وسيفاجئك!

وزارة التعليم السعودية تنفي تعطل نظام نور.. وتُعلن موعد التسجيل

أفضل المدن الطلابية في العالم: لندن في الصدارة ودبي الأولى عربيًا

عالم عربي اخترع طريقة كتابة للمكفوفين قبل برايل بـ 5 قرون

تم نشر هذا المقال على موقع القيادي