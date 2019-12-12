دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي شاومي تطلق هاتفًا بإمكانيات مميزة وسعر متوسط.. هل تنافس آبل في آسيا؟

طرحت شركة شاومي الصينية، هاتفًا جديدًا يحمل اسم "مي نوت 10" في اليابان على أن تبدأ عملية تقديم الطلبيات المسبقة يوم 16 ديسمبر الجاري.

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الهاتف ـ الذي يبلغ سعره 486 دولار أميركي ـ يأتي بشاشة العرض بتقنية "أوليد"، 6.5 إنشات، كاميرا تبلغ دقتها 108 ميغابيكسل وبطارية تصل قدرتها إلى 5260 ميلي أمبير/ ساعة، أي أنها تستطيع أن تصمد لما يزيد عن يومين.

تقارير صحفية عالمية متخصصة في مجال التكنولوجيا، أشارت إلى أن الهاتف الجديد لشاومي" مي نوت 10" يُشير إلى رغبتها في منافسة شركة آبل الأمريكية التي تسعى للحفاظ على ما وُصف بحصة الأسد في اليابان.

ونوهت التقرير ذاتها، إلى أن شاومي مثلها مثل هواوي تسعى للبحق عن أسواق خارجية رائجة؛ لتعويض ضعف الطلب الخارجي.

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تقارير صحفية اقتصادية تُشير إلى أن 45% من الهواتف الذكية التي جخلت اليابان في النصف الأول من العام الجاري تعود لشركة آبل الأمريكية.المزيد:

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