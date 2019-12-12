دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي أسرار ومعلومات قد لاتعرفها عن لعبة فورت نايت Fortnite

أسرار ومعلومات قد لاتعرفها عن لعبة فورت نايت Fortnite

تم إطلاق Fortnite في سبتمبر 2017 ومنذ ذلك الحين أصبح عدد اللاعبين في تزايد رهيب، حيث وصل عدد اللاعبين إلى 250 مليون لاعب في مارس 2019، ووصل عدد تحميلها إلى 100 مليون تحميل من متجر ios في أول خمسة أشهر من إطلاقها فقط، وعلى الرغم من عدم تواجد اللعبة على متجر Google play (لم يرد استوديو التطوير اقتطاع 30% من الأرباح لصالح google) إلا أنها متواجدة على موقع Epic Games لتحميلها لهواتف الأندرويد ووصل عدد التحميلات إلى 23 مليون تحميل في أول 3 أسابيع من إطلاقها للاندرويد. ووصلت أرباح استوديو Epic Games المطور للعبة 2.4 بليون دولار أمريكي في نهاية 2018. اللعبة متواجدة على جميع المنصات (Xbox وPlayStationوWindowsوMacOSوAndroid، وios) وهي عبارة عن فصول، وكل فصل يحتوي على مواسم مدتها 12 أسبوع، والفصل الثاني تم إطلاقه في أكتوبر 2019، وسنتعرف في هذا المقال على أسرار اللعب في الفصل الجديد، حيث تغيرت اللعبة كثيراً فتبدوا وكأنها جديدة تماماً. © alqiyady أسرار ومعلومات قد لاتعرفها عن لعبة فورت نايت Fortnite يمكنك الآن الصيد في اللعبة

باستخدام السنارة التي يمكنك إيجادها في أنحاء الخريطة، والبحث عن أقرب منطقة بها المياه وإلقاء السنارة والانتظار لكي تلتقط شيئاً، يمكنك صيد كل شيء تقريباً بداية من الأسماك "Flopper" لزيادة طاقتك، وأسماك أخرى لزيادة قوة الدرع أو الطاقة بنسبة 50% "Slur Fish" (هذه الأسماك نادرة جداً) ويمكنك اصطياد الأسلحة أيضاً بداية من الأسلحة الاعتيادية وحتى الأسلحة الأسطورية. محطات الترقية

محطات الترقية الجديدة حلت مشكلة بحثك الدائم عن أسلحة أفضل، فهي متواجدة في المناطق الرئيسية بالخريطة وأحياناً تكون مخفية لتبحث عنها. يمكنك استخدام المحطات الجديدة لترقية سلاحك باستخدام الموارد المتاحة لديك. وسيلة انتقال جديدة

تم إزالة وسائل التنقل المتواجدة في الفصل الأول (عربات، ودراجات) وتم استبدالها بقارب للتنقل في الماء، وإضافة وسيلة جديدة للتنقل على اليابسة وهي "Zip lines" حيث ستجد أبراج كثيرة في الخريطة مرتبطة ببعضها بحبال لاستخدامها في التنقل بين الأبراج، وأن كنت محظوظاً فيمكنك أن تجد صناديق Loot في طريقك ولكن احذر اللاعبين الأخرين فقد يتربصون بك. الشجيرات تحتوي على صناديق Loot

كنت أظن أن Epic Games سوف تزيل تلك الشجيرات في الفصل الثاني بسبب شكوى العديد من اللاعبين منها، ولكنها فعلت عكس ذلك تماماً فالشجيرات الصغيرة التي كان يمكنك الاختباء بها في الموسم الأول أصبحت أكبر بعشر أضعاف لكي تسعك أنت وكامل فريقك، والأفضل من ذلك أنها تحتوي على صناديق Loot لذلك أثناء بحثك عن أسلحة ربما يجب عليك تفقد هذه

الشجيرات.

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شاهد أيضاً: كيفية تشغيل لعبة «فورت نايت» على هواتف iOS و Android يمكنك استعادة طاقتك بالغوص في المستنقعات

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توجد طريقة أخرى لزيادة طاقتك بجانب اصطياد الأسماك، وهي الغوص في المستنقع "Slurpy Swamp" فإذا كانت طاقتك منخفضة يمكنك الذهاب هناك والغوص في المياه المندفعة من الأنابيب وسوف ترتفع طاقتك بسرعة، يمكنك أيضاَ جذب الأعداء إلى هذه المنطقة حتى يصبح لك أفضلية في القتال. يمكنك حمل أصدقائك وأعدائك أيضاً

من المميزات الجديدة في اللعبة أنه يمكنك حمل أصدقائك الذين تم طرحهم أيضاً وأخذهم إلى مكان آمن لإعادة إحيائهم، ويمكنك حمل أعدائك الذين قتلتهم أيضاً، وتوجد حيلة ذكية لفعلها باستدراج باقي لاعبي الفريق الخصم إلى فخ قمت بنصبه أنت وفريقك من الإيقاع بهم عند محاولتهم إحياء زميلهم في الفريق. أنواع جديد من صناديق Loot

إلى جانب الصناديق الاعتيادية من الجزء الأول، هناك صناديق جديدة تحتوي على ذخيرة أكثر من الاعتيادية وتحتوي أيضاً على أدوات لزيادة الطاقة والدرع، بالإضافة إلى ذلك توجد صناديق نادرة تسمى "Super chest" وتحتوي على أسلحة أسطورية ولكن إيجادها صعب جداً.

المصدر: es.meالمزيد:

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