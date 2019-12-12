- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن مزحة ثقيلة.. طالب سعودى يضرب زميله فى المدرسة وتعليم السعودية تفتح تحقيقا..فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الإدارة التعليمية بمكة المكرمة، أنها فتحت ملف تحقيق حول الفيديو المتداول الذى ظهر فيه اعتداء طالب على آخر بمدرسة بالشرائع، لافتة إلى أن الحادثة كانت مزحة ثقيلة.
وانتشر مقطع فيديو على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ظهر فيه اعتداء طالب على آخر بمدرسة بحى الشرائع بمكة المكرمة، وسط مطالبات من متداولى المقطع بحماية الطلاب من الاعتداءات داخل المدرسة.
وقالت الإدارة التعليمية بمكة المكرمة، حسب ما نشرته صحيفة "سبق" السعودية، "تم إجراء تحقيق حول الفيديو، وتبيَّن أن الواقعة مزحة ثقيلة بين الطالبَين"، وأشارت إلى أن أولياء أمور الطالبَين تنازلوا عن اتخاذ أى إجراء.
طالب سعودى يعتدى على زميله
طالب يعتدى على زميله فى المدرسة
كانت هذه تفاصيل خبر مزحة ثقيلة.. طالب سعودى يضرب زميله فى المدرسة وتعليم السعودية تفتح تحقيقا..فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.