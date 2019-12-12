شكرا لقرائتكم خبر عن مزحة ثقيلة.. طالب سعودى يضرب زميله فى المدرسة وتعليم السعودية تفتح تحقيقا..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الإدارة التعليمية بمكة المكرمة، أنها فتحت ملف تحقيق حول الفيديو المتداول الذى ظهر فيه اعتداء طالب على آخر بمدرسة بالشرائع، لافتة إلى أن الحادثة كانت مزحة ثقيلة.

وانتشر مقطع فيديو على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ظهر فيه اعتداء طالب على آخر بمدرسة بحى الشرائع بمكة المكرمة، وسط مطالبات من متداولى المقطع بحماية الطلاب من الاعتداءات داخل المدرسة.

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وقالت الإدارة التعليمية بمكة المكرمة، حسب ما نشرته صحيفة "سبق" السعودية، "تم إجراء تحقيق حول الفيديو، وتبيَّن أن الواقعة مزحة ثقيلة بين الطالبَين"، وأشارت إلى أن أولياء أمور الطالبَين تنازلوا عن اتخاذ أى إجراء.



طالب سعودى يعتدى على زميله