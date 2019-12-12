شكرا لقرائتكم خبر عن "الدفاع الروسية": رصد 55 انتهاكا للهدنة فى سوريا خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ 24 ساعة الماضية 27 انتهاكا لوقف إطلاق النار في محافظات اللاذقية (8) وحلب (8) وإدلب (6) وحماة (5 انتهاكات). وذكرت الدفاع الروسية- في بيان، اليوم الخميس- أن الجانب التركي في هذه اللجنة رصد بدوره 28 انتهاكاً في إدلب (18) وحماة (5) واللاذقية (3) وحلب (3 انتهاكات).
وأضافت أن مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة ومراقبة حركة اللاجئين السوريين نفذ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عملية إنسانية واحدة في بلدة جلين بمحافظة درعا، حيث تم توزيع 350 سلة غذائية بوزن إجمالي 2.048 طن.
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