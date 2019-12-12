شكرا لقرائتكم خبر عن أبو مازن يصل شرم الشيخ غدا الجمعة للمشاركة بافتتاح منتدى شباب العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن سفير دولة فلسطين بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، أن الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، سيصل إلى مدينة شرم الشيخ غداً الجمعة تلبيةً لدعوة المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي والمشاركة بافتتاح النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم .



وأكد السفير دياب اللوح فى تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية، أن لقاء قمة سيجمع الرئيس محمود عباس مع الرئيس عبد الفتاح السيسي فى لحظة تاريخية تشهد خلالها العلاقة الثنائية بين البلدين نهضة متميزة وغير مسبوقة يجسدها التشاور والتعاون المشترك تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية، وكذلك تعزيز الشراكة بين البلدين في مواجهة التحديات الماثلة أمامهما وخاصة مؤازرة دولة فلسطين لمصر فى حربها ضد الإرهاب، ودعم جمهورية مصر العربية المستمر والثابت للشعب الفلسطينى وقضاياه العادلة وحقوقه غير القابلة للتصرف حتى نيل حريته وإنجاز حق تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الوطنية الكاملة على جميع أراضي دولة فلسطين التى احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح السفير دياب اللوح أن الرئيس عباس حريص على تلبية دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمشاركة للعام الثالث على التوالي في منتدى شباب العالم إيماناً بأهمية هذا الحدث على المستوى الدولي والذي يكّرس دور جمهورية مصر العربية كدولة محورية وذات تأثير استراتيجي بعيد المدى، مؤكداً أن اهتمام العالم بمنتدى الشباب خير مثال لصوابية الرؤية المصرية بالاهتمام بالشباب وإشراكهم في مراكز صنع القرار والأخذ بتوصياتهم وأفكارهم وتضمينها ضمن الخطط الاستراتيجية الآنية والمستقبلية للدولة.