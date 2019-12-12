تشغيل الرصد الآلي لمخالفات “الحزام” و”الجوال” بالطائف.. اليوم

صحيفة الخليج الالكترونية

ينطلق اليوم الخميس تشغيل نظام الرصد الآلي لمخالفات عدم ربط حزام الأمان واستخدام الجوال باليد أثناء القيادة بمحافظة الطائف. يأتي ذلك وفق ما أعلنته الإدارة العامة للمرور بعد أن تم تركيب كاميرات الرصد الآلي داخل المحافظة، وعلى الطرق الرئيسة.

وقالت الإدارة العامة للمرور أمس إنه يتبقى يوم واحد على بداية الرصد الآلي لمخالفتَي عدم ربط حزام الأمان واستخدام الجوال باليد أثناء القيادة في محافظة الطائف؛ إذ سيتم تسجيل المخالفات على مالكي المركبات، أو الأشخاص المفوضين بقيادتها، وإشعارهم عنها برسائل نصية.