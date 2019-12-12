- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
ينطلق اليوم الخميس تشغيل نظام الرصد الآلي لمخالفات عدم ربط حزام الأمان واستخدام الجوال باليد أثناء القيادة بمحافظة الطائف. يأتي ذلك وفق ما أعلنته الإدارة العامة للمرور بعد أن تم تركيب كاميرات الرصد الآلي داخل المحافظة، وعلى الطرق الرئيسة.
وقالت الإدارة العامة للمرور أمس إنه يتبقى يوم واحد على بداية الرصد الآلي لمخالفتَي عدم ربط حزام الأمان واستخدام الجوال باليد أثناء القيادة في محافظة الطائف؛ إذ سيتم تسجيل المخالفات على مالكي المركبات، أو الأشخاص المفوضين بقيادتها، وإشعارهم عنها برسائل نصية.
كانت هذه تفاصيل خبر تشغيل الرصد الآلي لمخالفات “الحزام” و”الجوال” بالطائف.. اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.