الليلة .. الحزم وأبها لفك الارتباط والشباب يخشى الرائد

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صحيفة الخليج الالكترونية
تعاود أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الركض مجددا وتستأنف تنافسها بعد توقف دام لأكثر من أسبوعين، بثلاث مباريات تقام، اليوم، في افتتاح منافسات الجولة 11، ففي الرس تبرز مواجهة الحزم وضيفه أبها اللذين يبحثان عن فك الارتباط بينهما، لا سيما وأنهما يملكان ذات الرصيد النقطي 14 نقطة، في المركزين الثامن والتاسع على التوالي ويفصلهما فارق الأهداف الذي يصب في مصلحة المضيف.
وفي الرياض يتواجه الشباب السابع برصيد 15 نقطة والرائد العاشر بـ14 نقطة، بينما يستقبل الوحدة، الخامس برصيد 18 نقطة، العدالة الـ14 برصيد 8 نقاط، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة.
الحزم
حصد 14 نقطة في المركز الثامن
يتقدم بفارق الأهداف على ضيفه
خسر أمام الرائد قبل التوقف
يملك لاعبين مميزين في الوسط والهجوم
يعتمد على الأطراف والكرات الثابتة
يعاني من مشاكل في العمق الدفاعي
أبها
جمع 14 نقطة في المركز التاسع
يتأخر بفارق الأهداف عن منافسه
كسب الفتح في الجولة السابقة
يضم بين صفوفه لاعبين مميزين
يعتمد على السرعة وتنويع اللعب
يمتاز بالتنظيم الدفاعي الجيد
الشباب
يحل في المركز السابع برصيد 15 نقطة
تعرض لخسارتين في الجولتين الأخيرتين
يأمل في استعادة توازنه والعودة للمنافسة
يملك خط دفاع جيدا ومنظما
يعاني من إهدار الفرص السانحة للتسجيل
يعتمد على تنويع اللعب والأطراف
الرائد
يقع في المركز العاشر برصيد 14 نقطة
كسب الحزم في الجولة الماضية
يريد مواصلة زحفه نحو مناطق المنافسة
يمتاز بخط هجوم جيد يستثمر الفرص
يعاني من الأخطاء الدفاعية المتكررة
يجيد الارتداد السريع والاستفادة من المساحات
الوحدة
جمع 18 نقطة في المركز الخامس
تفصله نقطتان عن فرق الصدارة
يطمح إلى خطف الصدارة لو مؤقتا
تفوق على النصر قبل التوقف
يمتاز بالأداء الجماعي وتنويع اللعب
يشكو خللا في العمق الدفاعي
العدالة
تراجع للمركز الـ14 بـ8 نقاط
غاب عن الانتصارات خلال الجولات الأخيرة
يملك مباراة مؤجلة أمام الهلال
يعاني من مشاكل دفاعية كلفته الكثير
يأمل في العودة إلى طريق الانتصارات
يعتمد على الهجوم المرتد والأطراف
المناسبة
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
الجولة
11
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