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ارتفاع سهم أرامكو بـ10%

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

أظهرت بيانات رفينيتيف في بيانات ما قبل افتتاح السوق السعودي اتجاه أرامكو لبلوغ قيمة سوقية عند ما يزيد عن تريليوني دولار بعد ارتفاع سعر السهم 10% لليوم الثاني.

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