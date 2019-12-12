شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة.. السجن لـ 14 أفريقياً في قضية استخراج «كنوز الأرض» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - متابعات:

أصدرت المحكمة الجزائية في المدينة المنورة حكما بسجن 14 أفريقياً بمدد متفاوتة تراوحت بين 15 و20 عاماً، بعد إدانتهم بجرائم متنوعة، شملت النصب والاحتيال، وتزوير العملات، والسحر، وإيهام الضحايا بمضاعفة الأموال، وتزوير مستندات رسمية.

وكانت الأجهزة الأمنية أطاحت بالشبكة الأفريقية التي أوهمت ضحاياها بالقدرة على استخراج الكنوز من باطن الأرض مقابل الحصول على أموال منهم، كما تورطت الشبكة في ادعاءات بالقدرة على مضاعفة الأموال وتكثيرها ونجحت في الإيقاع برجل أعمال. حسب “عكاظ”.