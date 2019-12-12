شكرا لقرائتكم خبر عن «الحصيني»: توقعات بحالة مطرية ورياح شديدة.. احذروا «الكشتة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة “تسميات” عبدالعزيز الحصيني، أن تبدأ يوم غدٍ حالة مطرية تشمل عدة مناطق تترافق مع رياح شديدة، محذرًا من الكشتة.

جاء ذلك في تغريدات على حساب الحصيني في “تويتر” ذكر فيها أن حالة ممطرة متوقعة -إن شاء الله- بدايتها الفعلية غدًا الجمعة على أجزاء من مناطق: (مكة، والمدينة، والرياض، والشرقية، والقصيم، والشمالية، والجوف، والباحة، وعسير، وجازان، ونجران، والكويت، والبحرين، وقطر، والإمارات، والشام)، تستمر عدة أيام، والأمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة.

وأضاف الحصيني: “متوقع -بإذن الله- غزارة في الأمطار على الشرقية ودول الخليج العربي والشام، ونشاط للرياح السطحية من متوسطة إلى شبه قوية اليوم الخميس 15/ 4/ 1441هـ، على أجزاء من مناطق: (المدينة، وتبوك، والشمالية، وحائل، والقصيم، والجوف، ومكة)، وأقصى غرب منطقة الرياض؛ إلا أن يصرفها الله، لا أنصح بالكشتة”.