شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: ارتفاع معدل «الأنفلونزا» بنسبة 30%.. وإقبال كبير على التطعيم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

أكدت الإدارة العامة للتواصل والعلاقات والتوعية بوزارة الصحة أن الإقبال على لقاح الإنفلونزا هذا العام يعد الأفضل مقارنة بالأعوام الماضية، مرجعة ذلك إلى زيادة الوعي الصحي، حيث بلغ عدد من حصلوا على اللقاح بنهاية الأسبوع السابع من الحملة قرابة 2.4 مليون، مقارنة بـ 1.6 مليون في نفس الفترة من العام الماضي.

وأشارت الصحة إلى ازدياد نشاط الإنفلونزا هذا العام بنسبة 30 % عن العام الماضي، موضحة أن الأنماط السائدة هذا العام لا تعتبر أنماطا جديدة فهي نفس السلالات المعتادة من نوع H1 و H3 وB بنسب مختلفة، ويختلف نشاط الفيروس من عام إلى عام، فهناك مواسم شديدة ومواسم خفيفة، ويعود السبب في ذلك إلى تفاوت التغيرات الجينية التي تحدث في تركيب الفيروس وينتج عنها أنماط مختلفة جزئياً عن أنماط السنة التي قبلها، وفقا لـ “الوطن”.

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وأكدت الصحة أن الإصابة بالفيروس تكون أقل في الذين حصلوا على التطعيم بشكل عام، وتزيد فعالية اللقاح عندما تزداد درجة التطابق بين السلالات الدارجة والمشمولة في اللقاح، كما يقوم مبدأ مراقبة الإنفلونزا على رصد الحالات المشتبهة والمؤكدة مخبرياً في مراكز رصد محددة، ويبلغ عدد المراكز العاملة في نظام الرصد في المملكة 51 مركزا (مستشفيات ومراكز رعاية أولية تابعة لوزارة الصحة)، ويتم التعبير عن نشاط الإنفلونزا بنسبة الحالات المؤكدة إلى المشتبهة وهي حاليا 16 % من جميع الحالات المشتبهة في مراكز الرصد.

ويعد الأطفال أقل من 6 أشهر، ومن لديهم حساسية شديدة عند أخذ لقاح الإنفلونزا في السابق، من الفئات الممنوعة من اللقاح، أما أكثر الفئات حصولاً على اللقاح حتى الآن فهم العاملون الصحيون (أطباء وتمريض ومن في حكمهم) يليهم مرضى السكر، ثم الأطفال بين 6 أشهر و5 سنوات ثم كبار السن -فوق 65 عاما- ثم مرضى القلب والحوامل.

أوضحت الصحة، أن التغير المستمر في تركيب الفيروس وفي الأنماط السائدة يفرض تغيير نوع السلالات المدرجة في اللقاح، حيث يتنبأ العلماء بالأنماط المحتملة كل عام بناءً على ما يرد من مراكز الرصد حول العالم، ويتم بعدها تصنيع كل من لقاح الإنفلونزا لنصف الكرة الأرضية الجنوبي، ويليه بعدة أشهر لقاح الإنفلونزا لنصف الكرة الأرضية الشمالي. ويتكون اللقاح من ثلاث إلى أربع سلالات، اثنتان من النمط A وواحدة أو اثنتان من النمط B.