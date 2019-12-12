شكرا لقرائتكم خبر عن «الخدمة المدنية» تعد لائحة لتنظيم عمل موظف الحكومة بـ «التجارة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت مصادر مطلعة النقاب عن إضافة فقرة إلى تعديل المادة (13) من قانون الخدمة المدنية المتعلقة بعمل موظف الحكومة بالتجارة، والذي أقره مجلس الشورى أمس الأربعاء.

ووفقاً لـ” عكاظ” ، قالت المصادر إن هذه الفقرة تتعلق بقيام وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بإعداد مشروع اللائحة التي تنظم عمل الموظف الحكومي بالتجارة، مشتملا على الضوابط والإجراءات اللازمة بما يضمن الشفافية والعدالة بين عموم الموظفين ودرء تعارض المصالح وعدم الإخلال بالواجب الوظيفي أو بوقت الدوام الرسمي، وبما يسمح في المستقبل لقطاع أكبر من موظفي الخدمة المدنية للاستفادة من الاستثناء.

وأشارت المصادر إلى أن التعديل نص على أنه يجب على الموظف أن يمتنع عن الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة وغير مباشرة، واستثناءً من ذلك، يجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء السماح لفئات محددة بالاشتغال بالتجارة، وقبول عضوية مجالس إدارة الشركات أو أي عمل فيها أو في محل تجاري إلا إذا كان معينا من الحكومة فيها، كما يجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء السماح له بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي.