كل ما يجب أن تعرفه عن اضراس العقل!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

عندما نذهب لزيارة طبيب الأسنان أو أي أخصّائي في الصحة لا نعترض حين يصفون لنا إجراء عملية جراحية أو تناول الأدوية. فهم يعرفون ما يقولونه وقد قضوا سنوات طويلة في الدراسة. ولكن ليس من الضروري دائمًا إجراء العملية، وخاصة عمليات اقتلاع أضراس العقل المؤلمة جدًا. هذه بعض التفسيرات حول الحاجة إلى أضراس العقل!



ما هي "أضراس العقل"؟

تسمّى أيضًا الأضراس الثالثة وهي الأضراس الموجودة في عمق الفم خلف الأضراس وتنمو في عمر متأخر إما في نهاية عمر المراهقة أو في العقد الثاني من العمر (أو أنها لا تظهر أبدًا إن لم يكن الفك متطورًا بشكل كافٍ). تسبب هذه الأضراس وجعًا أكبر بسبب نموها المتأخر.

وبما أن الأضراس الأخرى تكون قد اتخذت مكانها، تجد أضراس العقل صعوبة في النمو بشكل صحيح ولا يكون لها دائمًا مكان كاف الأمر الذي يشوّه شكل الفك. وقد تسبب أحيانًا التهابات وأمراضاً خاصّة عندما تكون في منتصف نموّها: ولهذا السبب يفضّل أطبّاء الأسنان اقتلاعها. تظهر مشاكل الأسنان نتيجة نمطنا الغذائي الذي لا يسمح لفكّنا بأن ينمو بشكل صحيح.

اقتلاع الأضراس نعم، ولكن هل هذا ضروري دائمًا؟

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بحسب بعض الأطباء أو النظريات يسبب اقتلاع أضراس العقل مشاكل بقدر ما يسبب بقائها. وقد تكون هذه العملية تجارة مربحة لأطباء الأسنان الذين ينصحون باقتلاع أضراس العقل بهدف كسب المال.

وبحسب تقرير نشرته الصحيفة الأمريكية للصحة العامة American Journal of Public Health فإن أكثر من 67% من قلع الأضراس الوقائية لا نفع له وهي تمثل مليار دولار في السنة لصناعة طب الأسنان. وعلى الرغم من كل هذا فإن بعض أطباء الأسنان المحترفين لا يحبّذون انتزاع الأضراس إلا لسبب وحيد وهو إن كان هناك خطر أن تنطبق على بعضها أو أن تشوّه الأسنان الأخرى لأن بعض المرضى يلاحظون أن أسنانهم قد تغير مكانها على الرغم من اقتلاع أضراس العقل.

وبحسب جمعية طب الأسنان الفرنسية فإن حوالى ثلث أضراس العقل يتم اقتلاعها بدون سبب في فرنسا

لماذا يجب الاحتفاظ بها؟

ما من جزء في جسمنا غير نافع حتى الزائدة واللوزتين اللتين يقوم البعض بإزالتهما. حسب رأي الطب الصيني التقليدي الذي يطبق نظام الوخز بالإبر على الأسنان، يؤدي اقتلاع إحدى هذه الأسنان إلى خلل في مسارات الطاقة وهذا الأمر يسبب آلامًا في كافة أعضاء الجسم التي تتصل بها الأسنان كالأمعاء والغدة النخامية (التي تفرز الهورمونات) والمفاصل والعمود الفقري. إضافة إلى ذلك تسمح اضراس العقل بمضغ الطعام بشكل أفضل وعند الشيخوخة تجعل مفصل الفك أقل ألمًا.

مثلها مثل جميع العمليات، تتضمن جراحة اقتلاع أضراس العقل مخاطر. فيشعر الكثير من المرضى بالوخز والتخدر المستمرين بسبب الجروح في الأعصاب. إضافة إلى خطر النزيف وارتفاع الضغط وفي حالات نادرة شلل في الشفة السفلية في حال كان جذر الضرس ملتصقًا بعصب الضرس. في المقابل إن كان المريض يعاني كثيرًا أو إذا أصيب بالتهابات كثيرة فلا بد هنا من إجراء عملية. ولكن في حالة رأى الطبيب أنه يجب انتزاع أضراس العقل لأنها قد تنطبق على بعضها من الأفضل أن تستشيروا طبيب أسنان آخر. في هذه الحالة لا تكون العملية ضرورية دائمًا.

في الختام ينصح بإجراء صورة شعاعية لأسنانكم كل 3 أو 4 سنوات للتحقق من أنها لا تشكل أي خطر (أضراس عقل سليمة ومصفوفة جيدًا حالة نادرة جدًا). إذا لم تكن تزعجكم (ما من ألم أو التهاب أو...) من الممكن ان تعيشوا مع أضراس العقل أكانت نامية او لا. لا تقتلعوها إلا إن كان الأمر ضروريًا حقًا أي إذا كانت ستلتهب (بحسب وضعيتها أو صعوبة تنظيفها وخطر تسوّسها) او ستشكّل دملًا...