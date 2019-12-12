تعرف على العلاقة بين السرطان والكحول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

اكتشف علماء من الولايات المتحدة واليابان، أن تناول جرعات صغيرة من المشروبات الكحولية يزيد من خطر تطور أمراض السرطان.



ويفيد موقع MedicalXpress، بأن العلماء درسوا البيانات السريرية التي حصلوا عليها من 33 مستشفى في اليابان خلال سنوات 2005-2016 ، شملت 63.2 ألف مريض مصاب بالسرطان، والعدد ذاته من المتطوعين الأصحاء.

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وكشف جميع المشتركين في هذه الدراسة كمية المشروبات الكحولية التي يتناولونها يوميا ومنذ متى.

واتضح للعلماء، أن فرصة الإصابة بالسرطان أقل عند الذين لا يتعاطون الكحول نهائيا. أما الذين يتناولونه بكمية معتدلة بين فترة وأخرى، فإن هذا الخطر يزداد بصورة ملحوظة . فمثلا تناول جرعة من مشروب كحولي يوميا لمدة عشر سنوات أو جرعتين يوميا لمدة خمس سنوات يزيد من خطر الإصابة بسرطان المستقيم، المعدة، الثدي، البروستات، أو المريء وغيره بنسبة 5%.

وبهذا الصدد يقول الدكتور ماسايوشي زايتسو من جامعة طوكيو، "أخذا بالاعتبار المشكلات الحالية المرتبطة بمرض السرطان على نطاق واسع في كل مكان، يجب علينا أن نواصل تعزيز تثقيف الناس بمخاطر السرطان المرتبطة بالكحول".