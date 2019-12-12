هكذا تحمي عيونك من أشعة الشاشة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أصبحت ثقافتنا ونمط حياتنا يقوم على العمل أو الترفيه عن طريق الأجهزة الذكية سواء كانت شاشات التلفاز الهاتف أو الحاسوب، ولذلك بات عدد أكبر من المستخدمين يعاني من ضعف في النظر.



وتتسبب مشكلة النظر إلى الشاشات لفترة طويلة لمشاكل جفاف العيون، لكنّ الدراسات الهنديّة الاخيرة لاقت الحل لهذه المشكلة وتكمن بحمض إسمه الحمض الذهنى أوميغا 3.

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اخنبر الباحثون والعملاء نظريّتهم على 478 شخصاً لمدّة تتجاوز الثلاثة أشهر، وتم تقسيم عدد المشاركين إلى قسمين، القسم الاوّل تناول أقراصاً تحتوي على الأوميغا 3 مرتين يوميّاً أمّا القسم الآخر فتناول أقراصاً تحتوي على زيت الزيتون.

وتبيّن من خلال هذه الدراسة أنّ أعراض جفاف العين لدى المشاركين الذين تناولو أقراص الأوميغا 3 أقل من سائر المشاركين الذين تناولو أقراص زيت الزيتون، وبالتالي فقد خلّصتهم مادة الأوميغا 3 من التعرض لالتهابات التي تنتج عن جفاف العين.

يساعد الأوميغا 3 على نمو خلايا الكائسية المسؤولة عن ترطيب العين، لذلك فهو سيحمينا من المشاكل التي تسبّبها الجلسات الطويلة أمام الحاسوب والتلفاز، لذلك يجب علينا الإكثار من تناول أسماك التونا والسلمون إضافة إلى السبانح والصويا وسائر المواد الغنية بالأوميغا 3.