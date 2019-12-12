إنتبه.. لهذه الأعراض مبكراً لتحمي نفسك من السرطان !

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

يعتبر السرطان من أخطر الأمراض التي تواجهها البشرية ، ولأن له بعض الأعراض التي تكون بسيطة وواضحة ولكننا لا نلتفت لها ، وهذا سبب من أسباب زيادة نسبته في الجسم ، فلذلك يجب علينا إكتشافه مبكراً حتى يكون علاجه أسهل ، ومن هذه الأعراض البسيطة التي يمكن أن نتجاهلها:



نقص الوزن بدون سبب واضح : فإذا تعرضت لفقدان الوزن الغير مبرر والواضح ، فعليك بسرعة إجراء الفحوصات اللازمة ، لأن فقدان الوزن غير المبرر ، هو بداية أعراض السرطان.

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التغير المفاجئ في لون الجلد : حيث أن العرضة لتغير لون الجلد ، سواء بسسب العرضة للشمس ، وهذا قد يكون سرطان في الجلد.

الشعور بالألم دائما : فلاَلام الجسم أسباب كثيرة ، ولكن عندما يستمر هذا الألم دون أن يزول حتى بعد تناول الأدوية ، فهذا مؤشر غير جيد.

البقع البيضاء في الفم : كثيراً ما يصيب الرجال وهو ظهور بقع بيضاء في اللسان أو لثة الأسنان ، وذلك بسبب مكونات السجائر.

إرتفاع حرارة الجسم :إرتفاع الحرارة لفترة طويلة فهذا مؤشر خطير للإصابة بالسرطان.