ما هي الفوائد السحرية لحبة البركة "الحبة السمراء"؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

الحبة السمراء أو الحبة الأسطورية أو الكمون الأسود كل تلك الألقاب تشير إلي حبة البركة ولم تأتي كل تلك الألقاب من فراغ وإنما نابعة من قيمتها الصحية العالية والفوائد الصحية الجمة التي تقدمها للإنسان على طبق من فضة وبكل طبيعية وأمان فالحبة السمراء تقدم حلول جذرية للكثير من المشاكل الصحية التي قد يعاني منها الإنسان و التي لا يقدر علي حلها العقاقير الطبية في بعض الأحيان



تتربع الحبة السمراء أو حبة البركة علي عرش التوابل الأكثر إفادة للإنسان حيث يعود تناول حبة البركة علي الإنسان بفوائد صحية جمة سوف تذهلك فور العلم بها وعلي الفور سوف تغير فكرتك عنها نهائيا وسوف تقرر أيضا عدم الإستغناء عنها مهما كانت الظروف لعظم دورها الصحي والفعال في حياة الإنسان.

وسوف نقوم بسرد سريع للفوائد الصحية والعلاجية لحبة البركة أو الحبة السمراء والتي تتمثل في الآتي-

فوائد حبة البركة

أولا-لها قوة فعالة في القضاء الفوري علي الصداع

وذلك عن طريق أخذ ملعقة من خليط حبة البركة الخارق للقضاء على الصداع والذي يتمثل في بودرة الحبة السوداء واليانسون والقرنفل حتي يصير الخليط كالبودرة ثم أخذ ملعقة من تلك الودرة وإضافة ملعقة من الزبادي إليها وتناولها عند الشعور بالصداع وسوف يقوم ذلك الخليط بالقضاء الفوري على الصداع.

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ثانيا-القضاء علي إلتهابات الأسنان

أكد العلماء على قوة حبة البركة في القضاء على ألم الأسنان الذي تشعر به نتيجة إلتهابات اللثة والأسنان وذلك عن طريق غلي حبة البركة في مقدار من الماء ثم إستعمال ذلك الخليط كمضمضة ليقوم بالقضاء الفوري على الألم الذي تشعر به بأسنانك.

ثالثا-القضاء على إلتهابات اللوزتين

في ذلك الوقت من العام يكثر الإصابة بإلتهابات اللوزتين ويمكنك بإستخدام حبة البركة التخلص من ذلك الإلتهاب سريعا وبدون الحاجة إلى العقاقير الطبية وذلك بعمل مضمضة من حبة البركة وذلك بغليها في القليل من الماء مدة ربع ساعة وإستعمالها كمضمضة وسوف يزول الألم والإلتهاب في الحال.

رابعا-للقضاء على الربو

أثبتت الكثير من الأبحاث والتجارب علي قدرة حبة البركة في القضاء علي الربو وذلك عن طريق إستنشاق زيت حبة البركة وذلك صباحا ومساءا ليزول الربو في الحال وبأمر الله.

خامسا-تعمل على تحسين وظائف الجهاز الهضمي

أثبتت التجارب على قدرة حبة البركة علي تحسين وظائف الجهاز الهضمي والقضاء الفعال علي أصعب مشكلات الجهاز الهضمي والتي تتمثل في قرحة المعدة وذلك عن طريقة تناول مشروب حبة البركة والذي يتمثل في فنجان من العسل مضاف إليه عشر قطرات من زيت حبة البركة ويؤخذ يوميا لمدة شهر وسوف يقضي على قرحة المعدة نهائيا.