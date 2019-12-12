شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: محمد بن زايد يقدم رؤية ناجحة في منطقة صعبة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - علق وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش على الهجوم الإعلامي الذي تتعرض له دولة الإمارات وقياداتها خاصة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، من منافذ إعلامية دأبت على ذلك.

وقال قرقاش في تغريدة له على صفحته بموقع التواصل تويتر: "نعود لنرى ما يشبه الحملة المنظمة ضدالشيخ محمد بن زايد وتحت مسميات مختلفة، والحقيقة أن الشيخ محمد بن زايد ودولة الإمارات تقدم نموذجا مغايرا وناجحا للاستقرار والازدهار والتسامح، رؤية ناجحة في منطقة صعبة تشهد ركام التجارب الفاشلة وتفكك المؤسسات وانفلات العنف".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قرقاش: محمد بن زايد يقدم رؤية ناجحة في منطقة صعبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.