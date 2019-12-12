هواوي تُطلق 3 هواتف ذكية.. تعرفوا على مواصفاتها

أطلقت شركة هواوي الصينية، 3 هوات ذكية جديدة تحمل اسم Nova 6؛ حيث دعمتها بأحدث التقنيات على رأسها تقنية الجيل الخامس5G للاتصالات الهاتفية الجوالة.
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الهواتف الجديدة لشركة هواوي من طراز Nova 6 تأتي بشاشة عرض من نوع AMOLED6.57 إنشات؛ حيث تعمل بدقة وضوح 2400 1080Xبكسل.
وتعمل هواتف Nova 6 بنظام تشغيل أندرويد 10 وواجهة المستخدم EMUI 10 ومعالج Kirin 990 مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 غيغابايت.
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كاميرا هاتف Nova 6 السيلفي الرئيسية منها تعمل بدقة 32 ميغابكسل، والثانية مزودة بعدسة واسعة توفر دقة 8 ميغابكسل، بينما يحتوي الجانب الخلفي للهاتف الذكي تظهر الكاميرا الرئيسية الثلاثية؛ حيث يعمل المستشعر الرئيسي بدقة 40 ميغابيكسل، وتعمل عدسة الزووم والعدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميغابيكسل كل منهما.
النسخة العادية من هاتف هواوي Nova 6 مزودة ببطارية سعة 4100 مللي أمبير ساعة، بينما تبلغ سعتها في الموديل Nova 6 5G 4200 مللي أمبير ساعة.
الهاتف الثالث الذي أعلنت عنه هواوي هو Nova 6 SE، من الفئة المتوسطة؛ حيث يأتي بشاشة LCD قياس 6.4 إنشات وبدقة FHD+؛ حيث يعمل بمعالج Kirin 810 مع ذاكرة وصول عشوائي بدقة 8 ميغابكسل وذاكرة داخلية سعة 128 غيغابايت.
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هاتف Nova 6 SE يأتي بكاميرا السيلفي الأحادية بدقة 16 ميغابكسل في ثقب مستدير وكاميرا رباعية على الجانب الخلفي للجهاز؛ حيث تعمل الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميغابكسل مع عدسة الزاوية الواسعة بدقة 8 ميغابكسل وعدستين للعمق والماكرو بدقة 2 ميغابكسل وبطارية تبلغ سعتها 4200 مللي أمبير ساعة.المزيد:
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