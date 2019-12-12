لبنان.. عناصر حركة أمل تحاول اقتحام ساحة الشهداء ورياض الصلح

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty جانب من التظاهرات أمام مبنى البرلمان اللبناني يتجمع عشرات الشبان من التابعين لحركة امل في محيط ساحتي الشهداء ورياض الصلح في بيروت ويحاولون مرارا وتكرارا الدخول واقتحام الساحتين لجهة جسر الرينغ في وسط بيروت. أخبار ذات صلة وعززت القوى الأمنية وقوات مكافحة الشغب من تواجدها في المنطقة، وقامت أكثر من مرة بتفريق الشبان بالقنابل المسيلة للدموع. ورصد الناشطون والمواطنون تجمعات لمناصري حركة أمل في منطقة الرينغ وأعدادهم تزايدت مع تقدم ساعات الليل. ويؤكد بعض المتظاهرين في ساحتي الشهداء ورياض الصلح أن قوات مكافحة الشغب حاضرة بشكل استثنائي لصد أي محاولة لاقتحام منطقة التظاهر والخيام المنصوبة. Advertisements ويطالب المتظاهرون القوى الأمنية والجيش اللبناني بحمايتهم من أي محاولة من قبل بعض مناصري أحزاب السلطة. يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يحاول فيها مناصرون لحزب الله وحركة أمل اقتحام ساحات التظاهر وحرق الخيام والاعتداء على المتظاهرين. وشوهدت آليات معززة لقوى الأمن في محيط ساحتي الشهداء ورياض الصلح تحسبا لأي عملية اقتحام. وكان مناصرو الأحزاب حاولوا تشتيت القوى الأمنية عبر محاولة اقتحام الساحة من أكثر من مدخل لكن محاولاتهم باءت بالفشل.

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