شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد اللقطات الأولى لبدء الانتخابات الرئاسية فى الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وسائل إعلام جزائرية فيديو يبرز بدء عملية الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية التى تشهدها الجزائر بعد الإطاحة بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها بالجزائر، اليوم الخميس، لإجراء انتخابات رئاسية مؤجلة تعارضها حركة احتجاج جماهيرية تريد إرجاء التصويت إلى أن تتنحى النخبة الحاكمة بأكملها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد اللقطات الأولى لبدء الانتخابات الرئاسية فى الجزائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.