شكرا لقرائتكم خبر عن "منتدى تعزيز السلم" يصدر السفر الخاص بـالتسامح وإنشاء كرسى حلف الفضول الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر منتدى تعزيز السلم فى المجتمعات المسلمة، السفر الخاص بالتسامح، ضمن محاور موسوعة السلم فى الإسلام،

وذلك فى ختام أعمال الملتقى السنوى السادس للمنتدى الذى انعقد في الفترة من 9 حتى 11 ديسمبر الجارى بأبوظبى، تحت رعاية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولى تحت شعار "دور الأديان فى تعزيز التسامح.. من الإمكان إلى الإلزام".

ويهدف السفر إلى عرض روايات التسامح، ودراستها في سياقاتها المختلفة، سواء أكان ذلك فى مجال التداول الإسلامى أم في السياق الغربى من خلال تحليل الأسس الفلسفية، والجذور الفكرية لكل رواية على حدة، بقصد رصد مسارات هذه الروايات والمآزق والمعضلات التي واجهتها أو تواجهها عبر التاريخ.