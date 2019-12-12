مهندسان: استئناف الإنتاج فى حقل الفيل النفطى بليبيا تدريجيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مهندسان وموقع إلكتروني يرتبط بالشركة المشغلة لحقل الفيل النفطي إن الحقل الليبي البالغة طاقته 70 ألف برميل يوميا استأنف الإنتاج بعد توقفه بسبب إغلاق صمام هذا الشهر.
وقال مهندس فى الحقل لرويترز أمس الأربعاء، إنه حتى الآن لم يصل الحقل إلى المعدل الطبيعي مضيفا أنه ربما يتم الوصول إلى إجمالي الإنتاج يوم الخميس.
ولم يتسن الوصول على الفور إلى المؤسسة الوطنية للنفط للحصول على تعليق. لكن موقعا إلكترونيا يرتبط بالشركة المشغلة للحقل، مليتة للنفط والغاز، وهي مشروع مشترك بين المؤسسة وإيني الإيطالية قال إن الحقل أُعيد فتحه.
وقال الموقع الإلكتروني إن حقل الفيل النفطي استأنف العمليات وعاد إلى معدلات الإنتاج الطبيعية دون أن يذكر تفاصيل. كما ذكر موقع آخر ينشر أنباء النفط في ليبيا إن الحقل أُعيد فتحه.
وفي الأسبوع الماضي، قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن صماما أُغلق في خط أنابيب للتصدير من حقل الفيل، ويمتد الخط لمئات الكيلومترات من الحقل إلى ساحل البحر المتوسط شمالا.
يأتي هذا التعطل بعد توقف آخر في الفيل في الأسبوع الماضي ناجم عن اشتباكات بين مجموعات متحالفة مع فصائل سياسية متناحرة تتنافس للسيطرة على العاصمة.
وفي السنوات القليلة الماضية، تعرض إنتاج ليبيا النفطي لاضطرابات بفعل إغلاقات وهجمات واحتجاجات في حقول وخطوط أنابيب وموانئ مختلفة، بيد أن الإنتاج استقر نسبيا في الأشهر الأخيرة.
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